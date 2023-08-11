كارول سماحة تختتم حفلها بمهرجان العلمين الجديدة على نغمات وحشاني يا بلادي

اختتمت الفنانة كارول سماحة حفلها بمهرجان العلمين الجديدة المقام بمدينة العلمين الجديدة على نغمات أغنيتها الشهيرة وحشاني يا بلادي.

أشهر أغاني كارول سماحة

كانت كارول قدمت خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياتها منها فوضى.

وقالت النجمة كارول سماحة خلال صعودها على خشبة مسرح مهرجان العلمين إنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان في دورته الأولى، مشيرة إلى أنها تعتبر مصر بلدها الثانى، حيث إنها تمكث فيها منذ عشر سنوات، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان.

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من مهرجان العلمين مزدحمة للغاية حيث سيشهد غدا حفلا غنائيا كبيرا لفريق مسار اجباري الذى يعد احد اهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي بالإضافة للفنان مسلم و الفنان الشعبي رضا البحراوي