تامر حسني يعد جمهوره بمفاجآت في أغانيه الجديدة: «عيار أتقل من التقيل»

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه على «إنستجرام»، الانتهاء من تسجيل أغنية دراما، ونشر صورة له من داخل الاستوديو، معلقا: «كنت بسجل أغنية دراما من اللي بتحبوها، عارفكم أنا، بتحبوا الدراما، بس من العيار الأتقل من التقيل، وإن شاء الله هتنزل بعد اللي جاية، أما اللي جاية بقى فيها مفاجأة هتحبوها أوي إن شاء الله، صباح الجمال عليكم يا أغلى الناس».

فيلم «تاج»

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا بفيلم تاج الذي يضم مجموعة من نجوم الفن من أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين وهالة فاخر، وقصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شقيقين توأم أحدهم سوبر هيرو والآخر ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول الأول إصلاح ما يفسده الثاني في حياته.