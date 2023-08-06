تامر حسني يشكر سناء منصور بعد إشادتها بحفله في العلمين: كلامك عني شرف

وجه الفنان تامر حسني، الشكر للإعلامية سناء منصور، بعدما عبّرت عن إعجابها الكبير به، وإشارتها إلى أنها كانت تتمنى أن تحضر حفله في مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة.

سناء منصور تشيد بتامر حسني

وقالت الإعلامية سناء منصور، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، مع الإعلامية شيرين عفت: «لم ألتقِ تامر حسني، وأنا بموت فيه وبحبه جدا، لما بيغني بحس إنه بيديني إحساس إن فيه من عبدالحليم حافظ، لأنه مطرب ومؤلف وملحن وممثل ودمه شربات في التمثيل، وكنت أتمنى أن أحضر حفله».

رد تامر حسني

بدوره، رد الفنان تامر حسني عبر خاصية «سوتريز»، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستجرام»، وكتب: «الإعلامية الكبيرة الرقيقة سناء منصور، كلامك شرف أوي ليا وأنا كمان بحبك جدا وبالنسبة لأنك كان نفسك تحضري حفلتي.. إن شاء الله أنا اللي هاجيلك مخصوص أغنيلك وأسلم عليكِ وكل تحياتي للإعلامية شيرين عفت».