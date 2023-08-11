محمد رمضان يحتل المركز الثاني في إيرادات السينما أمس بفيلم «ع الزيرو»

احتل الفنان محمد رمضان المركز الثاني في إيرادات أمس، بفيلم «ع الزيرو» محققا 662 ألفا و486 جنيها، فيما احتل المركز الأول محمد هنيدي بفيلم «مرعي البريمو» الذي حقق 783 ألفا و153 جنيها، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «ع الزيرو»

فيلم «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي وإسلام إبراهيم، تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وهو من إنتاج جمال وأحمد العدل.

أحداث فيلم «ع الزيرو»

وتدور أحداث فيلم «ع الزيرو» في إطار إنساني حول أب فقير يعاني مع مرض ابنه ويسعى في محاولات لإنقاذ حياته، لكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.

وكان «رمضان» احتفل مؤخرا بالعرض الخاص للفيلم في أحد مولات مدينة السادس من أكتوبر، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» فيديوهات وصورا تظهر الإقبال الجماهيري على الفيلم، معلقا: «الحمد لله على هذا الحب المتبادل بيني وبين جمهوري.. من العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».