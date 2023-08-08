حظر أغنية «خمسة» لـ محمد رمضان من «يوتيوب»

حظر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أغنية «خمسة» للفنان محمد رمضان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إذ سبق وطرحها قبل أيام، ضمن أحداث فيلمه الجديد «ع الزيرو».

وفوجئ متابعو محمد رمضان، بحظر أغنية «خمسة»، بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والاتهام باقتباس لحن لإحدى الأغاني التابعة لشركة «ماندو برودكشن»، ورغم مرور ساعاتٍ إلا أنّ رمضان لم يُعلق على الأزمة حتى الآن.

وتعاون محمد رمضان، في أغنية «خمسة» مع مصطفى حدوتة، والملحن إيهاب كولبيكس، إذ سبق وتعاون معهم في أكثر من أغنية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أنَّ فيلم «على الزيرو» يشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وشريف دسوقي، وشريف سلامة، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وخالد أنور، والطفل منذ مهران، وإسلام إبراهيم، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات فوكس.