محمد رمضان يحتفل بوصول أغنية «كم بيبي كم» لـ39 مليون مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الأخيرة «كم بيبي كم» على يوتيوب، إذ كسرت حاجز الـ39 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام» .

ونشر محمد رمضان صورة بوستر الأغنية، قائلا: «كم بيبي كم 39 مليون مشاهدة على يوتيوب».

فيلم هارلي لـ محمد رمضان

وجاءت الأغنية ضمن أحداث فيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر، وحققت نجاحا كبيرا من بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

محمد رمضان يشارك بفيلم «ع الزيرو»

ويشارك الفنان محمد رمضان حاليا بموسم الصيف بفيلم «ع الزيرو»، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة حاليا، وجاء بعد فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي .

فيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.