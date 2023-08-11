محمد منير يحقق مليون مشاهدة بأغنية «الساحل الشمالي».. دويتو مع ميريام فارس

حقق الفنان محمد منير مليون مشاهدة على «يوتيوب» بالدويتو الغنائي «الساحل الشمالي»، الذي قدمة بالتعاون مع الفنانة ميريام فارس.

أغنية «الساحل الشمالي» دويتو يجمع محمد منير وميريام فارس، وهو أول تعاون بينهما، من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي، وإيقاعات أحمد بدير، وناي محمد خيري.

كلمات أغنية «الساحل الشمالي»

وتقول كلمات أغنية «الساحل الشمالي» لمحمد منير وميريام فارس: «في الساحل الشمالي.. يا أسمر مالك ومالي.. سيبني أتشمس في حالي.. ومتشغلليش في قلبي.. أنا قلبي لسه خالي.. أنا كنت في حالي ماشي.. بسألك عمك غباشي.. هو المشمش مجاشي.. قال بس أنتوا الحقوه.. بسأل ع الشوكولاتة.. رد عليا بألاطة.. قالي مفيش غير بطاطا».