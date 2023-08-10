غدا.. عرض حفلة محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين على شاشة ‏ON

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على ‏شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة 11، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضية، على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

وينقل الحفل على شاشة التليفزيون، عبر قناة قناة ‏ON ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة، كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، وأعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة بعد التطهير من الألغام.‏

كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغنى حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته «بالي رايق» والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.‏

ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".‏

وأثنى "الشاعري" خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وأبدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتي تعد من أجمل أماكن العالم.‏