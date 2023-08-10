غدا.. عرض حفلة محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين على شاشة ON
كتب:
أحمد حسين صوان
04:47 م | الخميس 10 أغسطس 2023
محمد منير وحميد الشاعري
تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة 11، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري الجمعة الماضية، على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.
وينقل الحفل على شاشة التليفزيون، عبر قناة قناة ON ليظهر مدى النجاح والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ثلاثون عاما، إذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة، كانت أبرزهم أغنية "أكيد" التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، وأعادوا غنائها في العلمين في صورتها الجديدة بعد التطهير من الألغام.
كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وغنى حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته «بالي رايق» والتي يطرحها قريبا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".
وأثنى "الشاعري" خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وأبدى سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، والتي تعد من أجمل أماكن العالم.