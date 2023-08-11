مي نور الشريف تحيي الذكرى الثامنة لوفاة والدها: «واحشني»

أحيت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها على «إنستجرام»، ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل نور الشريف، بنشر مجموعة تصور تجمعهما في فترة طفولتها.

وعلقت مي نور الشريف على الصور: «واحشني.. الفاتحة».

نجوم الفن يحيون ذكرى وفاة نور الشريف

وانهالت تعليقات نجوم الفن على منشور مي نور الشريف، في الذكرى الثامنة لوفاة والدها، إذ كتبت ياسمين رحمي: «ربنا يرحمه ويصبر أحبابه وأهله»، وكتب أحمد زاهر: «الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك»، وكتبت رانيا فريد شوقي: «الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، وعلقت ياسمين جمال: «الله يرحمك يا حبيبي».

وفاة نور الشريف

وغيب الموت الفنان نور الشريف، يوم 11 أغسطس عام 2015، بعد مسيرة فنية فريدة استمرت لأكثر من 40 عامًا، أبدع خلالها في السينما والدراما والمسرح، وتنوعت أدواره بين الأدوار المركبة وأدوار الخير والشر.