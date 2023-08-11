في ذكرى وفاة نور الشريف.. الخلاف لا يؤثر على تقييمه للفنانين

تحل اليوم الذكرى الثامنة على رحيل الفنان نور الشريف المولود في 28 أبريل 1946، صاحب الرصيد الضخم من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون والإذاعة وعلى خشبة المسرح.

نور الشريف كان له آراء خاصة بعدد من الفنانين، رغم اختلافه معهم، فعندما سئل بإحدى الندوات عن رأيه في الفنان محيي إسماعيل أكد أنه ممثل عظيم، «لكنه يرفض العديد من الأدوار، ورشحته في فيلم دائرة الانتقام في إول إنتاج لي، في الدور الذي أداه صلاح قابيل، ورفض الدور دون أي سبب».

6 أفلام رصيدهما معا

إلا أن الفنان الكبير محيي إسماعيل عندما سئل بأحد البرمج التليفزيونية عن رأيه في الفنان نور الشريف وعن الخلاف الذي حدث بينهما في فيلم «دائرة الانتقام» أكد أن الفنان نور الشريف تلميذه ولم يكن بينهما أي خلاف أو مشكلة، و«عملنا 6 أفلام مع بعض، وكانت من أفضل ما يكون، وسنة 1979 فقط رفضت عمل فيلم دائرة الانتقام».

فنان راقٍ

ووصف إسماعيل الفنان نور الشريف بالفنان الراقي الذي لم يتخذ منه موقفا بعد رفضه فيلم دائرة الانتقام وعمل معه بـ6 أفلام أخرى بعد هذا الفيلم.

وحصل الفنان الراحل نور الشريف، على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير «امتياز»، وكان الأول على دفعته عام 1967 ورشحه المخرج سعد أردش للعمل معه فأسند إليه دوراً صغيراً في مسرحية الشوارع الخلفية ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية جوليو ورومييت، وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم قصر الشوق ويحصل عن دوره على شهادة تقدير.