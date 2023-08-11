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مصاريف كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023.. تضم 20 قسما

كتب:

إبراهيم الديهي
09:34 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
جامعة مدينة السادات

جامعة مدينة السادات

يهتم الطلاب في محافظة المنوفية، بمعرفة مصاريف كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات 2023، التي تعد من كليات القمة لطلاب الثانوي العام قسم علمي علوم، وصرحًا علميًا يحتوي على أحدث النظم التعليمية في محاولة لأن تصبح مركزًا علميًا وبحثيًا واستشاريًا في مجال الطب البيطري المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مصاريف كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023

وتستعرض «الوطن»، مصاريف كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023، التي تصل رسومها إلى 1100 جنيه في العام، وفق تنسيق العام الماضي للكلية، الذي كان بحد أدني للقبول بواقع 358 درجة، حيث تعمل الكلية على تقديم خدمات تعليمية متميزة ومتطورة لإعداد خريج متميز على المستويين التعليمي والمهني، قادر على المنافسة. 

أقسام كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023

وتضم كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023، 20 قسما، بحسب ما نُشر على موقعها الرسمي، وهي: 

  1. البكتيريا والفطريات والمناعة.
  2. الباثولوجيا.
  3. الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية.
  4. التغذية والتغذية الإكلينيكية.
  5. الطفيليات.
  6. طب الأحياء المائية.
  7. قسم الأدوية البيطرية.
  8. قسم الجراحة والتخدير والأشعة.
  9. قسم الصحة والأمراض المشتركة.
  10. الفيروسات. 
  11. الباثولوجيا الإكلينيكية.
  12. التوليد والتناسل والتلقيح الصناعي.
  13. الرقابة الصحية على الأغذية.
  14. قسم الفسيولوجيا.
  15. طب الطيور.
  16. الأمراض الباطنة والمعدية.
  17. التشريح والأجنة.
  18. الخلية والأنسجة.
  19. الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية.
  20. الكيمياء الحيوية. 

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