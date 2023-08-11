كارول سماحة من حفلها في مهرجان العلمين الجديدة: مصر بلدي الثاني

أحيت الفنانة كارول سماحة، أمس، حفلا غنائيا ناجحا ضمن سلسلة حفلات مهرجان العلمين الجديدة، ورفع شعار «كامل العدد».

وقدمت كارول سماحة خلال الحفل باقة من ـشهر ـغانيها التي اشتهرت بها منها «فوضي، نسخة مني، وحشاني يا بلادي» وغيرها.

كارول سماحة: مصر بلدي الثاني

وخلال الحفل حرصت كارول سماحة علي توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أن مصر بلدها الثاني حيث إنها تعيش في مصر منذ عشر سنوات.

كما حرصت كارول سماحة على نشر صور من إطلالتها من حفل العلمين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «نستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «العالم عالمين».

مهرجان العلمين الجديدة

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس 13 يوليو الماضي، من خلال عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، والتي تستمر طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.