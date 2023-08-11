كارول سماحة من مهرجان العلمين الجديدة: مصر بلدي الثاني وشكرا للشركة المتحدة
كتب:
أحمد عبدالرحمن
12:25 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
كارول سماحة
أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة تقديم وصلتها الغنائية في الحفل الذي يجمعها بالنجم بهاء سلطان ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة 2023.
وقالت كارول سماحة عقب صعودها على خشبة المسرح، إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين في دورته الأولى، لأنها تعتبر مصر بلدها الثاني، حيث إنها تعيش فيها منذ عشر سنوات.
كارول سماحة توجه الشكر للشركة المتحدة
وحرصت كارول سماحة على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان العلمين الجديدة.
حفل رامي عياش في مدينة العلمين
في الوقت نفسه، يقام حفل المطرب اللبناني رامي عياش، على هامش عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، فى مدينة العلمين، بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم، سيرين عبد النور، آلاء لاشين، هالة صدقي، هنا شيحة، درة.