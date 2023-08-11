كارول سماحة من مهرجان العلمين الجديدة: مصر بلدي الثاني وشكرا للشركة المتحدة

أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة تقديم وصلتها الغنائية في الحفل الذي يجمعها بالنجم بهاء سلطان ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة 2023.

وقالت كارول سماحة عقب صعودها على خشبة المسرح، إنها سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين في دورته الأولى، لأنها تعتبر مصر بلدها الثاني، حيث إنها تعيش فيها منذ عشر سنوات.

كارول سماحة توجه الشكر للشركة المتحدة

وحرصت كارول سماحة على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيمها مهرجان العلمين الجديدة.

حفل رامي عياش في مدينة العلمين

في الوقت نفسه، يقام حفل المطرب اللبناني رامي عياش، على هامش عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، فى مدينة العلمين، بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم، سيرين عبد النور، آلاء لاشين، هالة صدقي، هنا شيحة، درة.