كارول سماحة في مهرجان العلمين الجديدة: أول أغنية قدمتها باللهجة المصرية

تقام حاليا حفلة الفنانة كارول سماحة، بمدينة العلمين، على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور جماهيري كبير.

وقدمت كارول خلال الحفل العديد من الأغاني، وتفاعل كبير من الجمهور على أغنية حبيت دلوقت، وقالت عقب الانتهاء من الأغنية: «أول أغنية قدمتها باللهجة المصرية».

مصر بلدها الثاني

وقالت النجمة كارول سماحة خلال صعودها على خشبة مسرح مهرجان العلمين إنها مبسوطة بالمشاركة في المهرجان في دورته الأولى، مشيرة إلى أنها تعتبر مصر بلدها الثانية حيث إنها تمكث فيها منذ عشر سنوات، ووجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.