خريطة مبادرة «كلنا واحد» في القاهرة والجيزة والإسكندرية

لا تزال فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» مستمرة بعد قرار وزارة الداخلية بمد تلك المبادرة شهرين مع استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها وطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كلنا واحد بتخفيض 60 % بالمنافذ والسرادقات

وتوفر كلنا واحد كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg) بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية.

تخفيض السلع بالاتفاق مع السلاسل الكبرى

وبحسب الخبير الأمني اللواء عادل مخلوف، مباردة كلنا واحد ساهمت في تخفيف العبء عن محدودي الدخل وقدمت خدمات عاجلة لهم عن ظريق تخفيض اليلع الغذائية بنسبة كبيرة تزيد عن نصف الثمن في بعض السلع وفي سلع أخرى تصل نسبة التخفيض إلى 30 في المائة ما يوضح دور الوزارة في الاتفاق مع ملاك السلاسل التجارية الكبرى في القاهرة والمحافظات.

خريطة كلنا واحد في القاهرة والجيزة والإسكندرية

وننشر خريطة كلنا واحد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية وهي كالتالي: