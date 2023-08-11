استئناف رحلات البالون الطائر بعد توقف يوم بسبب سرعة الرياح

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الجمعة، نشاطها بتحليق 7 رحلات تقل نحو 120 سائحًا، بعد توقف يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفقًا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح «الطيب» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ رحلات البالون توقفت أمس، بسبب سرعة الرياح واتجاهها شرق النيل، إذ من غير المسموح عبور الرحلات شرق النيل، منعًا لتهديد سلامة الطيران بمطار الأقصر الدولي، مؤكدا أنه تجري اختبارات ليلية للتعرف على اتجاهات الرياح، عبر إطلاق بالونة اختبار للتعرف على اتجاهات وطبقات الجو المختلفة.

رحلات البالون مصنفة ضمن سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون الطائر مصنفا ضمن سياحة المغامرات، الذي يعتمد في طيرانه على اتجاهات الرياح وطبقات الجو، بحيث لا تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدات، وهو ما يكسب البالون متعة خاصة، لأنها رحلة سياحية غير نمطية، فكل مرة يهبط في مكان مختلف وكل سائح يشاهد معالم مختلفة في الأقصر.

البالون يحتل المركز الثالث عالميا

يذكر أنّ البالون الطائر بالأقصر، يحتل المركز الثالث عالميًا، وتتفرد به المحافظة على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.