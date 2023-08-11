تعد كلية الآثار جامعة الأقصر من الكليات الحديثة نسبيا في الجامعة، إذ بدأ أول عام دراسي بالكلية عام 2017، ويهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف كلية الآثار جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة.

مصاريف كلية الآثار جامعة الأقصر لعام 2023

وتقدم «الوطن»، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كل المعلومات مصاريف كلية الآثار جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، إذ جرى الإعلان رسميا في العام الماضي أن كلية الآثار تضم تخصصات متنوعة وتبدأ المصاريف من 900 جنيه.

وأوضح مصدر بجامعة الأقصر، أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس إدارة الجامعة عن مصاريف كلية الآثار جامعة الأقصر لعام 2023 والأوراق المطلوبة، وإعلانها رسميا من خلال جلسته المقبلة.

الأوراق المطلوبة لكلية الآثار جامعة الأقصر

1- أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة الثانوية العامة.

3- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

4- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

5- دفع المصاريف اللازمة

6 - توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

7- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

8- تقديم الأوراق في حافظة بلاستيكية للحفاظ عليها

9- بطاقة الترشيح للكلية.

وفقاً للموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة الأقصر، فإن نظام الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، وتضم الكلية ثلاثة أقسام وهى: الترميم والآثار المصرية، والآثار الإسلامية والقبطية.