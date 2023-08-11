أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر.. «اعرف بكام عيار 21»

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، وتحديدًا عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المواطنين، لذا نستعرض أسعار الذهب اليوم بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية 2488 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات الصباحية 2177 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 1866 جنيهاً للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1451 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 سجل اليوم 2281 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل في بداية التعاملات الصباحية 17416 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم في جميع المحلات على مستوى الجمهورية، نتيجة اختلاف سعري المصنعية والضريبة التي يضيفها التجار على أسعار الذهب المعلنة.