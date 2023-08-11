مؤسسة جولد بيليون تكشف أسباب استقرار أسعار الذهب

شهدت الفترة الأخيرة العديد من التحركات في سوق الذهب المحلي، وتذبذبا في الأسواق وتأرجحت الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في حدود 25 جنيه للجرام.

وقالت مؤسسة جولد بيليون إنه خلال الفترة الماضية كانت أسعار الذهب المحلية تتحرك بصعوبة في مبلغ 25 جنيها للجرام، وكانت متجاهلة التقلبات الحادة في سوق الذهب العالمي.

وأشارت إلى أن هناك أسباب جعلت الأسعار تستقر وسط ارتفاع وانخفاض طفيف غير مؤثر خلال هذه الفترة في السوق المحلي.

أسباب تذبذب أسعار الذهب المحلي

- ثبات عوامل تسعير الذهب المحلي.

- مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية منذ سمحت بدخول 600 كيلو جرام من الذهب.

- استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقاله فترة.

- تصريح الرئيس السيسي أن سعر الصرف أمن قومي زاد من الثقة في السوق واستقر سعر الصرف الرسمي لفترة من الوقت.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2486 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2175 جنيهاً، وعيار 18 بسعر 1864 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألف و400 جنيهاً.

وعلى الصعيد العالمي استمرت أسعار الذهب في الانطلاق نحو مستويات جديدة، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، ورفع المعدن الأصفر من مكاسبه إلى 0.66% ليصعد سعر الذهب إلى 1927.26 دولاراً للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة إلى 1960 دولاراً، بنسبة صعود بلغت 0.51%.