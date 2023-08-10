جولد بيليون: تحركات طفيفة بأسعار الذهب اليوم بعد استقراراها لعدة أيام

سجلت أسعار الذهب تحركات طفيفة في الأسواق المحلية خلال تداولات اليوم الخميس، بشكل متذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بعد استقرارها لفترة طويلة، بعد صدور بيانات التضخم اليوم الخميس، عن كل من الاقتصاد المصري والاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أثر على حركة الذهب محلياً وعالمياً، وفق مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، 2175 جنيه للجرام، وذلك بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2157 جنيهاً للجرام، بينما سجلت أعلى مستوى اليوم عند 2180 جنيهاً للجرام.

أسعار الذهب بالأسواق العالمية

أما عن سعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، فقد افتتحت جلسة اليوم في سوق الذهب الفوري عند 1914 دولاراً للأونصة، لتسجل أعلى مستوى عند 1930 دولاراً للأونصة، قبل أن تتراجع وقت كتابة التقرير، لتتداول حالياً عند 1920 دولار للأونصة.

وأرجع تحليل «جولد بيليون» أسباب صعود الذهب إلى صدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي تنتظرها الأسواق باهتمام، كون هذه البيانات تساهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، وأظهر تقرير أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يوليو، ارتفاعاً بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات بنسبة 3.3% وأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.0%.

أما عن المؤشر الجوهري السنوي، الذي يستثني عوامل التذبذب، فقد ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة عند 4.8%، وارتفاع التضخم في شهر يوليو في الولايات المتحدة كان متوقعاً بشكل كبير، وكون الارتفاع جاء أقل من المتوقع، فهو يزيد من احتمالية انتهاء دورة التشديد النقدي وإنهاء رفع أسعار الفائدة، ليساعد هذا أسعار الذهب على التعافي من أدنى مستوى في شهر، الذي سجلته اليوم عند 1912 دولار للأونصة.

يأتي تعافي أسعار الذهب اليوم محدوداً، حيث خسر المعدن الأصفر، منذ بداية الأسبوع، ما نسبته 1.1% من قيمته بالأسواق العالمية، ليفقد قرابة 21 دولاراً للأونصة.