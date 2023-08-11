مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم يستقبل اليوم، آلاف السياح من مختلف الجنسيات، على متن 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوربية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، كشف وصول ما يقرب من 3 آلاف سائح على متن 11 رحلة طيران قادمة من مطارات إيطاليا والتشيك وهولندا وسلوفاكيا وألمانيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، ومراجعة إجراءات الوصول بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى، وجرى نقلهم عبر حافلات سياحية للفنادق المخصصة لهم.

نسبة إشغالات فنادق مرسى علم تخطت 90%

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الفنادق تحرص دائمًا على راحة السائح وتقديم خدمة متميزة له، وعمل مهرجانات على الشواطئ وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم. لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال الصيف الجاري لتكسر حاجز 90%، لأول مرة منذ مطلع العام.