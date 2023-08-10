مطار مرسى علم يستقبل 16 رحلة طيران من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 16 رحلة طيران سياحية تقل نحو 3 آلاف سائح من مطارات 5 دول أوربية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 16 رحلة طيران من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا، وذلك ضمن 142‪ رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

ارتفاع معدل إشغالات فنادق مرسى علم

ومن جهته، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السياح الأجانب بالورود ونقلهم إلى الفنادق بالحافلات السياحية وسرعة انهاء الاجراءات التسكين.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة إلى مطار مرسى علم الأسبوع الجاري إذ استقبلت فنادق مرسى علم الأسبوع الجاري نحو 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة.