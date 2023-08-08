مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسي الدولي، اليوم الثلاثاء، حوالي 5 آلاف سائح، قادمين على متن 25 رحلة طيران سياحية من مطارات 8 دول، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 5 آلاف سائح

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» عن أن مطار مرسي علم يستقبل اليوم الثلاثاء 5 آلاف سائح قادمين على متن 25 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبية، هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

استقبال السياح في مرسى علم

ومن جانبه، كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» عن استعدادات فنادق مرسي علم لاستقبال آلاف السياح بالورود ومشروبات الضيافة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بنسبة 100%، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة، إلى مطار مرسى علم الذي يشهد زيادة الأسبوع الجاري بمقدار 7 رحلات عن الأسبوع الماضى.