فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 6 دول أوروبية

تستقبل فنادق مرسى علم نحو 3 آلاف سائح، اليوم الأربعاء، قادمين على متن 15 رحلة طيران من 6 دول أوروبية، هي «التشيك وألمانيا وإيطاليا والنمسا وسلوفاكيا والمجر»، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حوالي 3 آلاف سائح يصلون مرسى علم اليوم قادمين على متن 15 رحلة طيران من 6 دول أوروبية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول وتفتيشات على أعلى مستوى ونقلهم عبر حافلات سياحية للفنادق.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

من جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الفنادق تعمل على راحة السائح وتقديم خدمة سياحية مرتفعة واستقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت.