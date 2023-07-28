دعاء لأبي المتوفي في يوم عاشوراء.. تعرف على أفضل صيغة

وفاة الأب من الأمور الصعبة على الابن أو الابنة، لأن مكانته كبيرة وعظيمة، وما يفعله الآباء لأبنائهم في حياتهم لا يقدر بثمن، لذلك بعد رحيل الآباء يشعر الأبناء بالضعف والخوف الشديد، ويلجؤون إلى الدعاء في كل وقت وحين حتى يردوا بعض من أفضال آبائهم، ويصادف اليوم يوم عاشوراء وهو من الأعمال المستحب فيها الدعاء وفضلها عظيم، وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أفضل صيغ دعاء لأبي المتوفي في يوم عاشوراء.

دعاء لأبي المتوفي في يوم عاشوراء

ولا توجد صيغة محددة يمكن للابن الالتزام بها بخصوص دعاء لأبي المتوفي في يوم عاشوراء ولكن يمكن للابن أو الأبنة الاستعانة بالأدعية الآتية:

- ارحم يا الله وجها اشتاقت إليه روحي وضحكات غابت أوجعني فقدانها، اللهم ارحم من كان طيب الذكر بالدنيا ومن أفجعني رحيله رحم الله روحا لم أكف عن اشتياقها منذ أن رحلت.

- اللهم ارحم من حن لهم القلب وهم تحت التراب وأغفر لهم وأنزل نورا من نورك عليهم ووسع قبورهم وآنسهم في وحشتهم واجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار.

- اللهم ارحم أبي واجعل أعوامه في الجنة أجمل واجعل فرحته بك إلاهي وبلقائك، اللهم اجعل العام الجديد خيرا علينا جميعا وارحم موتانا وموتى المسلمين.

- اللهم ارحم أبي فهو أغلى ما فقدت اسألك ربي بكل اسم هو لك أن تغفر له.

دعاء للأب المتوفي

وهناك بعض الصيغ في دعاء لأبي المتوفي في يوم عاشوراء يمكن الدعاء بها:

- اللهم اني استودعك أبي في قبرة وأسألك برحمتك أن تجعل قبرة روضة من رياض الجنة ولا تحرمه من جنتك يا ارحم الراحمين بدأت السنة الجديدة وانطوت السنة الفائتة بهدوء.

- اللهم ارحم من غاب عنا واطوي ذنوبنا غفرانا.

- اللهم استودعك أبي النائم في قبره فارحمه برحمتك واغفر له وأكرمه بلطفك وكرمك والنظر إلى وجهك الكريم واجعله من الضاحكين المستبشرين واجمعنا به في الجنة.