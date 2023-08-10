«الصحة»: «100 يوم صحة» تسير بخطى ثابتة.. وقدمت 15 مليون خدمة خلال 6 أسابيع

طالبت وزارة الصحة والسكان، فى تقرير رسمى اليوم، المواطنين بضرورة الاستفادة من حملة «100 يوم صحة» قبل انتهائها، موضحة أنه باقٍ 55 يوماً فقط، لافتة إلى أن الحملة تضم عدداً كبيراً من التخصصات الطبية التى تستهدف مختلف الفئات العمرية من حديثى الولادة وصولاً لكبار السن، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً خاصاً بالمرأة، وكان لها «نصيب الأسد»، حيث عملت الحملة على إتاحة خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والكشف أيضاً عن صحة الأم والجنين.

«عبدالغفار»: تقدم خدمات الكشف والعلاج و«التدخل الجراحى» أيضاً.. وخدمة منزلية لغير القادرين على الحركة

من جانبه، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه منذ انطلاق الحملة من قبَل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، يوم 25 يونيو الماضى، والحملة تسير بخطى ثابتة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى تقديم أكثر من 15 مليون خدمة فى غضون 6 أسابيع.

وأضاف «عبدالغفار»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المستهدف من مبادرة 100 يوم صحة الكشف على 104 ملايين مواطن، فضلاً عن ضيوف مصر المقيمين على أراضيها ووصل عددهم تقريباً إلى نحو 9 ملايين، بإجمالى مستهدف 113 مليون شخص، مشيراً إلى أن المبادرة فكرتها ليست جديدة ولكنها امتداد لحملة «100 مليون صحة»، وتأكيد أن الصحة ليست مجرد علاج المرض، لكنها تُعتبر مفهوماً عاماً، ومفاده أن يحيا الإنسان حياة صحية سليمة، وهو ما دفع لانطلاق «100 يوم صحة» على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الحملة قائمة على عدة محاور، أهمها المحور الوقائى، حيث تم رفع معدلات التطعيم والتوعية بالأمراض وأسبابها وكيفية الوقاية منها، لافتاً إلى الجهد الكبير لفرَق التواصل المجتمعى، موضحاً أنه تم التواصل مع 300 ألف مواطن منذ انطلاق المبادرة، موضحاً أن الخدمة التى تقدمها المبادرة لكبار السن والأشخاص غير القادرين على الحركة يمكنهم الاستفادة منها من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة، ويتم الحصول على الرعاية الطبية الكاملة فى المنزل.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة لا تقدم فقط خدمات الكشف والعلاج والتشخيص، لكنها تتيح التدخل الجراحى أو الدوائى، حيث يتم توفيره للمواطن على الفور وبشكل مجانى.

وفيما يتعلق بالمستشفيات المشاركة، قال «عبدالغفار» إن هذه الحملة لا تقتصر على مشاركة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فقط، ولكن هناك تعاوناً كبيراً بين مؤسسات الدولة المعنية، يتمثل فى مشاركة اتحاد العمل الأهلى، فضلاً عن بعض المستشفيات الخاصة لتقديم خدمات التدخلات الجراحية بالمجان.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن حملة 100 يوم صحة، هى امتداد للحملات الرئاسية التى يطلقها الرئيس من حين إلى آخر، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤمن بأن صحة المصريين من الأولويات الأساسية التى يجب النظر إليها مقدماً، وهى مسألة أمن قومى، ويجب تقديم الرعاية الصحية متكاملة بداية من البنية التحتية للمستشفيات، وصولاً لرفع كفاءتها وتطويرها وتطوير الفرق الطبية، والعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لهم وإطلاق حزمة من المبادرات الصحية التى تستهدف فئات مختلفة من المواطنين بالتخصصات الطبية الشاملة.

«تاج الدين»: تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين..و«ناس كتير اكتشفت معاناتها من أمراض خلال المبادرات»

وأكد «تاج الدين» أن حملة «100 يوم صحة» هى امتداد للمبادرة القومية الأم «100 مليون صحة»، وتهدف المبادرة إلى رفع المعاناة عن أكبر قدر من المواطنين، موضحاً أن المبادرات الرئاسية لا تتوقف على الكشف والعلاج فقط، بل إنها تعمل على رفع التوعية الصحية للمواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، مضيفاً: «ناس كتير ماكانتش تعرف إنها عندها مرض معين واكتشفوه من خلال المبادرات الصحية».

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية أن الحملات التى تجوب المحافظات المختلفة تعمل على الوصول إلى المستهدف من المواطنين، فسيارات مبادرة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 70% من الخدمات الطبية والصحية التى يحتاجها المريض، مشيراً إلى أن السيارات بالطبع لا تقدم الخدمات الدقيقة، ولكن فى حال اكتشاف الحالات التى تحتاج إلى التدخل الجراحى أو الدقيق هنا يتم التحويل للوحدات الصحية والمستشفيات.

«السبكى»: نمتلك أكبر الكوادر الطبية

وبدوره، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالصحة العامة للمواطنين، وأن المبادرات الصحية التى تنطلق فى مصر هى الأكبر على مستوى العالم، لافتاً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى الإشادات الدولية بمصر فى المحافل والمنظمات الدولية الخاصة بالصحة، وما يحدث من طفرة فى المجال الطبى، والذى لم يحدث منذ سنوات.

وأضاف «السبكى» أننا «نمتلك أكبر الكوادر الطبية فى مصر، والطبيب المصرى واحد من أنجح الأطباء على مستوى العالم».