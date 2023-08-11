«النقل» تتعاقد مع 3 شركات لتنظيف الطريق الدائري بصفة مستمرة

كشفت وزارة النقل، عن تفاصيل خطتها للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق الدائري، والذي يُطوّر حاليًا بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، ويتم على مرحلتين انتهت المرحلة الأولى منه ويُجر حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي.

توجيهات مهمة من وزارة النقل

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه تم التعاقد مع 3 شركات لتنظيف الطريق الدائري، موضحة أن إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية خاصة المخلفات الصلبة يؤدي إلى حوادث وخيمة، مشددة على جميع المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بحرم الطريق والحفاظ عليه.

وأكدت وزارة النقل، أن التعاقد مع شركات لنظافة الطريق الدائري يأتي للحفاظ على شكله الحضاري حتى يليق بالجمهورية الجديدة وتقليل الحوادث، مؤكدة على تفعيل الضبطية القضائية تجاه من يُلق أي مخلفات على الطريق الدائري وإحالته للنيابة المختصة.

وأشارت وزارة النقل، إلى تطبيق منظومة النقل الذكي على الطريق الدائري ما يسهم في تقليل أي حوادث ورصد المخلفات بشكل متتالي، لافتة إلى أنّ المرحلة الثانية من التطوير تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تكلفة تطوير الطريق الدائري

ونوهت الوزارة، بأن المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري بداية من طريق الإسكندرية الزراعي ثم الخصوص وعدلي منصور ومرورا بالقاهرة الجديدة والمعادي حتى المنيب والمريوطية بطول 72 كيلومتر، تكلفت 22 مليار جنيه، مُقسمين على جزئين الأول 12.6 مليار جنيه لتنفيذ الطريق وتوسعته والثاني 9.4 مليار جنيه تعويضات للأهالي.