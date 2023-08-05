وزارة النقل تكشف مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

كشفت وزارة النقل، مستجدات أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، موضحة تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، الذي يبلغ طوله 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، وحيث جار حاليا تكثيف الأعمال لنهوها في التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

العمل في تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها تقدم أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، الذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

متابعة الطريق الخدمي السطحي حول الطريق الدائري

وتابعت الوزارة التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي السطحي الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، التي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.