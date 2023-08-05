«النقل»: مشروع تطوير الطريق الدائري ملحمة تنفذ على مدار الـ24 ساعة

أكدت وزارة النقل، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري ملحمة بكل المقاييس يجري تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن العاملين يسابقون الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي جرى تنفيذها في المرحلة الأولى والتي شملت المسافة من المريوطية- المنيب- الأوتوستراد- القاهرة الجديدة - السلام - مسطرد - إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية- طريق الفيوم- تقاطع طريق الواحات، بإجمالي طول 76 كيلومترا.

مزايا تطوير الطريق الدائري

وأضافت في تقرير لها، أن الأعمال أسهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتة إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT.

خبير نقل يشيد بمشروع تطوير الطريق الدائري

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل، بتوسعة الطريق الدائري، مؤكداً أن هذا الطريق كان يحتاج لتطوير منذ سنوات، موضحاً أن ما يجري حالياً سيغير شكل منظومة النقل في مصر للأفضل.

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن أعمال تطوير الطرق في مصر يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد سواء بشكل مباشر من حيث تسريع عمليات جذب الاستثمارات أو غير مباشر.