ميناء دمياط يعلن مغادرة 3 قطارات بحمولة 38 ألف طن قمح إلى 3 صوامع 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال 9 سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21722 طن تشمل 1750 طن يوريا و1066 طن أسمنت و4550 طن علف بنجر و306 أطنان كحول و14050 طن بضائع متنوعة.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبوراضي وطنطا وإمبابة، و1 قطار بعدما أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5146 شاحنة.

12553 طن قمح

وأضافت في تقرير لها أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41246 طن تشمل 6900 طن خردة و1408 أطنان خشب زان، و3300 طن كسب فول صويا و100 طن نواتج تقطير و2170 طن فول صويا و5394 طن زيت طعام و1473 طن أبلاكاش و5217 طن ذرة و12553 طن قمح و2731 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 710 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 16 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2120 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 162293 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123201 طنًا.