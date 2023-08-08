ميناء دمياط: نقل 3760 طن قمح إلى صوامع إمبابة وكوم أبوراضي وبني سويف

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال الميناء 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33832 طنا تشمل 6667 طن يوريا و2210 أطنان رمل، و984 طن أسمنت، و254 طن كحول، و552 طن ملح صب، و626 طن ملح معبأ، و336 طن جير معبأ، و22203 أطنان بضائع متنوعة.

3 قطارات تغادر الميناء إلى صوامع القمح

وأضاف المركز، في بيان، أن 3 قطارات غادرت الميناء، بحمولة إجمالية 3760 طن قمح، متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبوراضي وبني سويف، و6 وحدات نهرية «بارج» بعد تفريغ شحنة 1768 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة 1677 طنا من القمح متجهة إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5395 شاحنة.

حركة البضائع العامة في ميناء دمياط

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54894 طنا تشمل 1116 طن خشب زان، و7441 طن خردة، و3175 طن كسب فول صويا، و2640 طن نواتج تقطير، و1389 طن زيت طعام، و1126 طن بازلاء، و3978 طن أبلاكاش، و13642 طن ذرة، و1433 طن حديد، و6200 طن كسب صويا، و9449 طن قمح، و3305 أطنان بضائع متنوعة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 686 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 237 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3306 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 166471 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 137998 طنًا.