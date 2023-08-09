8 إجراءات جديدة لتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع.. تعرف عليها

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع، مشيرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يستهدف تعزيز الحوكمة كما يعمل على تبسيط الإجراءات.

إجراءات تسهيل الإفراج

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أنَّ إجراءات تسهيل الإفراج تتمثل فيما يلي:

- تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن البضائع فور تفريغها مالم تخزن بالساحات أو المخازن المرخصة.

- تشجيع تجارة الترانزيت المباشر، وتوسيع مفهومه.

- السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على الإلغاء.

- يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك.

- لا تخضع بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط للمنع والتقييم والتفتيش عند الدخول والخروج إلا في الضرورة.

- «قبول وثائق التأمين» كضمان بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي.

- إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى.

- اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات.