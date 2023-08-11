«الأوقاف» تطلق 11 قافلة دعوية وابتهالية كبرى عقب صلاة الجمعة في المحافظات

في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق اليوم الجمعة، 11 قافلة دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إضافة إلى ابتهالية كبرى تقام عقب صلاة الجمعة بمسجد خالد بن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة.

القوافل الدعوية اليوم

وتنطلق القوافل اليوم إلى المحافظات التالية:

1. مديرية أوقاف الجيزة - إمبابة.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية - أبو عطوة.

3. مديرية أوقاف شمال سيناء - نخل.

4. مديرية أوقاف الدقهلية - بلقاس .

5. مديرية أوقاف البحر الأحمر - رأس غارب .

6. مديرية أوقاف الفيوم - أطسا.

7. مديرية أوقاف المنيا - بني عبيد.

8. مديرية أوقاف الإسكندرية - العامرية.

9. مديرية أوقاف بني قنا - القف.

10. مديرية أوقاف دمياط - فارسكور.

11. مديرية أوقاف أسوان - بنبان.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 9 مساجد في 5 محافظات هي: القليوبية، سوهاج، أسوان، قنا والشرقية، في إطار خطة الدولة والوزارة في التوسع في بيوت الله.