وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة في 5 محافظات اليوم

تهتم وزارة الأوقاف بافتتاح المساجد الجديدة، وكذلك ترميم وتطوير المساجد الموجودة بالفعل وتحتاج إلى صيانة، وأعلنت «الأوقاف» افتتاح 9 مساجد جديدة اليوم، في 5 محافظات، ليصل الإجمالي إلى 60 مسجدا منذ يوم 1 يوليو الماضي، منها 50 جديدة و10 إحلال وتجديد.

افتتاح مسجدين في المنيا

وتأتي افتتاحات مساجد اليوم من جانب وزارة الأوقاف، في 5 محافظات وهي: الشرقية، المنيا، القليوبية، البحيرة، أسوان وسوهاج.

وتفتتح مديرية أوقاف محافظة الشرقية مسجد السعودي في أنشاص الرمل، في حين تفتتح مديرية أوقاف المنيا مسجدي أيوب البحري في عزبة أيوب بدير مواس، وأحمد علي السيد في كوم الدكة بسمالوط.

3 مساجد في البحيرة

وفي القليوبية تفتتح مديرية الأوقاف مسجد علي الشامي في سندنهور، أما محافظة البحيرة فتفتتح المديرية 3 مساجد وهي: مسجد الحمد في ديرامس بأبوحمص، مسجد عزبة حمادة الشرقية في حفص بمركز دمنهور، ومسجد السلام في عزبة الناموس بخط أبوريشة في حوش عيسى، أما مديرية أوقاف سوهاج، فتفتتح مسجد الرحمة في قرية القنطة بطما في المدمر، ومديرية أوقاف أسوان تفتتح مسجد الإيمان في العدوة شرق بالرديسية.