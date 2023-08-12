تجديد حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الشرابية.. اعرف العقوبة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس المتهمين في قضية الحفر والتنقيب عن الآثار بالشرابية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار وعثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين يقول المحامي حازم محمد، لـ«الوطن»، إن المادة 41 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، إضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه».