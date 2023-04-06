كل ما تود معرفته عن ورش «فرز القاهرة» للسكك الحديدية بمنطقة الشرابية

حدد تقرير صادر عن وزارة النقل، التفاصيل الكاملة لورش فرز القاهرة للسكك الحديدية بمنطقة الشرابية، التي تعد من أقدم وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات المكيفة، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع شركة جنرال إلكتريك في ورش التبين، وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة.

ترصد الوطن أبرز المعلومات عن ورش فرز القاهرة للسكك الحديدية

- تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات المكيفة.

- تبلغ مساحتها حوالي 235 فدانًا.

- يبلغ عدد العاملين بها حوالي 2800 عامل وفني ومهندس.

- تقوم بعمل صيانة دورية لحوالي 250 عربة شهريًا، والتجهيز اليومي للقطارات المكيفة بمعدل 39 قطارًا يوميًا.

- تقوم بالصيانة الدورية لعدد 450 جرارًا شهريًا.

- التجهيز اليومي لحوالي 900 جرار شهريًا.

جهود الاهتمام بالعنصر البشري

كيف عملت السكة الحديد على الاهتمام بالعنصر البشري؟

- تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب.

- تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي.

- التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

- تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية.

- رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية.

- التطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة.