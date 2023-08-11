تحرير 7 محاضر في حملة على المخابز والمنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المطرية، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية في نطاق المدينة، شملت المرور على 8 مخابز وأفران، لمتابعة سير العمل بها وتلبية احتياجات المواطنين، بالتنسيق مع المحافظة، وتشكيل لجنة مكونة من مديرية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

حملة تموينية على المخابز والمنشآت الغذائية بالمطرية

وأكد نادر محيي الدين بشير، رئيس مركز ومدينة المطرية، في بيان، شن حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين والإدارة بالمطرية، للمرور على عدد من المنشآت الغذائية و8 مخابز بلدية، لحل أي معوقات أو مشكلات تواجه المواطن ومدى توفير الخبز المدعم، وأسفرت عن تحرير محضري نقص أوزان، ومحضر بون صرف، ومحضر قائمة بيانات، وبالمرور على الأسواق والمحلات ومنشآت بيع السلع الغذائية، جرى تحرير محضر بدون ترخيص، ومحضري مواد مجهولة المصدر.

الحملات التفتيشية مستمرة وبصفة دورية

وشدد رئيس مجلس مدينة المطرية، على أنّ الحملات التفتيشية مستمرة وبصفة دورية في نطاق المدينة، وسيكون هناك متابعة حسن سير العمل وانتظامه بالمخابز ومحلات التموين والمنشآت التي بها السلع الغذائية، ومحطات تموين الوقود والتشديد على وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من ضبط الأسعار وإعلانه أمام المواطنين، وفي حال المخالفة يتم محاسبتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.