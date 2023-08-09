حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية في المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة حملة مكبرة وتفتيشية على المحلات والسلاسل التجارية الكبرى والمطاعم، أسفرت عن تحرير محضري لعدم وجود شهادة صحية وإعدام كيلو لحوم قطع و11 كيلو منتجات ألبان منتهية الصلاحية.

نتائج الحملة التموينية بالمنصورة

أكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة أنه جرى أيضا إعدام 3 كيلو مربى فاسدة ومتغيرة الخواص، وإعدام 12 كيلو سكر غير صالح للاستهلاك وإعدام 7 كيلو مكسرات متغيرة الخواص ومنتهية الصلاحية.

متابعة مستمرة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

وشدد رئيس حي شرق المنصورة على المتابعة المستمرة وبصفة دورية على المنشآت الغذائية ومحاسبة المخالفين وفي حالة رصد أي مخالفة يجرى إحالتهم إلى النيابة العامة، ومحاسبتهم للحفاظ على حقوق المواطن والدولة وحرصا على سلامته وصحته.