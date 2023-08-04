ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، إذ قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة رشيد.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام فى وزن الباكته الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت مدينة وادي النطرون تنفيذ حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية، لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشهدت مدينة كوم حمادة تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية، لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

متابعة أسواق محافظة البحيرة

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مشددة بمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.