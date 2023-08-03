حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة، حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية شاملة المحلات وعددا من المنافذ والمطاعم وكبرى السلاسل التجارية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتشكيل لجنة مكونة من الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية

وبحسب البيان أسفر عن الحملة إعدام 11 كيلو من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 10 كيلو آيس كريم منتهي الصلاحية ومتغير الخواص، وإعدام 12 كيلو سكر مغشوش وغير صالح، وتحرير محضرين لعدم وجود شهادة صحية وإعدام أكثر من 24 كيلو من منتجات غذائية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة في بيان، على استمرار الحملات الرقابية في مدينة المنصورة لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين وضبط الأسواق والتسعيرة، بالإضافة إلى مراقبة صحة وسلامة الأغذية في المنشآت الغذائية وبالمحلات التجارية والمطاعم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحفاظا على حقوق الدولة ومحاسبة كل مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالف أو الفاسد.