مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ، وإصابات متعددة، إثر تعرضه لحادث تصادم بدارجته النارية التي كان يستقلها مع سيارة ملاكي، على أحد الطرق الفرعية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على أحد الطرق بدائرة المركز، ووجود متوفي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ مصرع شاب يدعى مصطفى.ط (24 سنة)، ومقيم بإطسا، متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ ونزيف داخلي جراء الإصابات الخطيرة التي لحقت به جراء الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، حيال الحادث وظروفه وملابساته، وصرحت بدفن جثمان المتوفى، وتسليمه لذويه عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.