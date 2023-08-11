«الداخلية»: ضبط سائق لودر متهم بالتسبب فى وفاة شخص أثناء عبور الطريق

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على سائق معدة «لودر» بالقاهرة لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثا إصابته التى أودت بحياتها، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير مُعدة «لودر»، بمحل البلاغ اصطدام قائدها بأحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، توفي مُتأثرا بإصابته، حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار بعد حادث سير.

القبض على المتهم

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيا.