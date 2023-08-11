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تسمم 5 من أسرة واحدة بعد تناول كشري في أبوالنمرس.. «وجبة منزلية»

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:10 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
سيارة إسعاف تنقل مصابين.. تعبيرية

سيارة إسعاف تنقل مصابين.. تعبيرية

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم بسبب تناول وجبة كشري بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من مستشفى الدمرداش بوصول 5 مصابين بحالة إعياء إثر تناولهم وجبة كشري معد بالمنزل، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أبوالنمرس والقوة المرافقة له، لمكان البلاغ.

تبين تسمم ربة منزل 21 عاما، طفلة 6 أعوام، عامل 18 عاما، عامل 28 عاما، ربة منزل 27 عاما، وجميعهم من أسرة واحدة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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