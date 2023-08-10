مصرع شاب في حادث مروري على طريق أشمون بالمنوفية 

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع شاب في حادث دراجة نارية على طريق الباجور أشمون، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع شاب في حادث بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية، تبين أن المتوفى شاب ليس معه إثبات شخصية، ولقي مصرعه في حادث دراجة نارية على طريق أشمون الباجور، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مستشفى أشمون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بمصرع الشاب في حادث

تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع شاب على طريق الباجور سنتريس، إثر حادث دراجة نارية، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقع.

وتستعد أسرة الشاب لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد التعرف عليه، حيث ينتظر الأهالي صدور قرار جهات التحقيق بدفن الجثة، لدفنه في مسقط رأسه لمركز أشمون في المنوفية.