مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بالسلام

لقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة المحمودية التابعة لدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة السلام بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى «م.ح» يبلغ من العمر 22 عامًا، متوفى وسبب الوفاة الإصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم إثر حادث تصادم بين سيارتين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة.

انتشار الخدمات المرورية

وفي السياق نفسه عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.