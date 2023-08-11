تحرير 106 محاضر في حملة تموينية مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، حملات تموينية مكبرة في شتى أنحاء المحافظة، من مركز طما شمال سوهاج إلىالبلينا جنوبا، لضبط الأسواق والمخلفات، أسفرت عن تحرير 106 محاضر.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، المهندس محمد إبراهيم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرير 106 محاضر تموينية مختلفة.

حملات التموين على مستوى المراكز

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حملات التموين جاءت على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج.

محاضر متنوعة في عدة قطاعات

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها في الحملة التموينية، بين سلع مجهولة المصدر، ونقص في الوزن، وتصرف وإيقاف، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.