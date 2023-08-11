تفاعل جماهيري كبير في حفل بهاء سلطان بمهرجان العلمين الجديدة.. «كامل العدد»

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وبدأ بهاء سلطان حفل العلمين بأغنية «تعالى أدلعك» التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء، ثم مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه»، «براحة يا شيخة»، وغيرهما.

بهاء سلطان يروج لحفل العلمين الجديدة

وحرص بهاء سلطان على الترويج لحفله في العلمين، عبر حسابه على «إنستجرام» بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه: «مستنيكم يوم الخميس 10 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة، نحتفل ونغني مع بعض في الساحل».

حفلات اليوم في مهرجان العلمين الجديدة

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة اليوم، حفلا غنائيا كبيرا لفريق مسار إجباري، أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي، إضافة للفنان مسلم، والفنان الشعبي رضا البحراوي، إذ يقدم كل منهم باقة من أشهر أغانيه.