الكشف على 1224 مواطنا في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنّ مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف الطبي على 1224 مواطنا

وأضاف محافظ قنا في بيان صحفي اليوم، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1224 مواطنًا في 7 تخصصات طبية، بواقع 455 حالة طب أطفال، 326 حالة أمراض باطنة، 269 حالة طب وجراحة العيون، 57 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 45 حالة أمراض نساء وتوليد، 44 حالة تنظيم الأسرة، 28 حالة جراحة عامة، فضلًا عن إجراء فحوصات معملية لـ68 حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر، على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

تقديم الخدمات الطبية

ومن جهته، قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وأشعة وتحاليل، توجد صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والقافلة تقدم أيضا خدمات التوعية، إذ جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 74 مواطنًا.