إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة نصف نقل بمطروح

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل عند علامة الكيلو 35 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في اتجاه مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، اليوم الجمعة، مستشفى مطروح العام، مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح وهم:

حازم محمد فهيم 19 سنة من الغربية، يعاني من اشتباه pc وجروح وكدمات متفرقة بالجسم متوسطة.

- إبراهيم محمد فهيم 18 سنة من الغربية، مصاب بجروح وكدمات متوسطة.

- محمد حسن محمود 16 سنة من الغربية، يعاني من اشتباه كسر باليد اليمني جروح وكدمات متفرقة بالجسم متوسطة.

- فارس عبدالعزيز زقزوق 15 سنة من الغربية، يعاني من سحجات بالوجه، وكدمات متفرقة متوسطة.

- شريف محمد كمال 17 سنة من الغربية، يعاني من سحجات بالوجه وكدمات متفرقة متوسطة بالجسم.

- محمد حسام العراقي 23 سنة من الغربية، يعاني من اشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والوجه متوسطة.

- يوسف حسام العراقي 13 سنة من الغربية، يعاني من جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه pc وحالته سيئة.

- حسام أسامة الماحي 17 سنة من الغربية، يعاني من اشتباه كسر باليد اليسرى وجروح وكدمات متفرقة بالجسم متوسطة.

- السيد محمد عامر 38 سنة من الغربية، يعاني من جروح وكدمات متوسطة.

- مصطفى عبدالعظيم عامر 19 سنة من الغربية، يعاني من pc واشتباه كدمات متفرقة بالجسم متوسطة.

- إسلام محمد عبدالهادي 24 سنة من الغربية، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم متوسطة.

- محمد فتوح نوار 16 سنة من الغربية، يعاني من جروح وسحجات متفرقة بالجسم متوسطة.

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.