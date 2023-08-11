درجات الحرارة الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة، والتي يتوقع بها الخبراء ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء، إذ يسود غدا السبت وحتى منتصف الأسبوع طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من ارتفاع الموج

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط في بعض المدن الساحلية، وهي «العلمين، الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد» وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و 50 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 2 و 2.5 متر.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأيام القادمة، كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت 12 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.